Il governatore campano a margine di una visita all'ospedale pediatrico Santobono

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’indomani della pronuncia del Consiglio di Stato che ha dato ragione alla Campania sul ricorso contro il mancato accordo di coesione con il Governo, ha parlato a margine di una visita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli: “Credo che oggi dobbiamo mantenere toni molto bassi, a maggior ragione dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Noi siamo interessati a concludere l’iter amministrativo, il Tar Campania ha detto che era doveroso per il governo concluderlo, lo ha ripetuto il Consiglio di Stato. Ovviamente parliamo di risorse della Regione, quindi il piano va concordato con la Regione, anzi va fatto dalla Regione e il governo deve solo verificare che non ci siano contraddizioni rispetto al Pnrr. Oggi ci sono tutte le condizioni per lavorare con serietà e con concretezza, se si ha voglia di serietà o di concretezza, altrimenti noi siamo qui e godiamo di ottima salute”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata