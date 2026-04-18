Russia, autobus fuori strada e si ribalta: due morti e 14 feriti

Due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in un incidente d’autobus nella regione dell’Estremo Oriente russo di Zabaikalsky. Lo hanno riferito sabato le autorità locali. L’autobus, che trasportava 40 cittadini cinesi, stava viaggiando da Manzhouli a Chita. Secondo le prime informazioni, l’autista ha perso il controllo dell’autobus, provocando l’uscita di strada e il ribaltamento del veicolo, ha riferito l’agenzia di stampa TASS. 14 persone sono state portate in un ospedale locale. Un’ambulanza aerea sarebbe stata preparata per trasportare i feriti a Chita, hanno detto le autorità.