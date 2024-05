La ministra per le Riforme in un'intervista a Radio24

La ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accelera sul processo per l’approvazione del premierato, la riforma costituzionale che prevede l’elezione diretta del presidente del Consiglio. “Mi auguro di avere il primo sì in Aula (al Senato, ndr) alla riforma del premierato prima del 9 giugno, data delle elezioni europee“, ha detto Casellati ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “Tra commissioni e percorso in Aula stiamo parlando di lavori durati cinque mesi e mezzo, i nostri padri hanno impiegato un anno e mezzo per scrivere tutti i 139 articoli della nostra Costituzione. Noi ci stiamo impiegando di più”, ha aggiunto.

