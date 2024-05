La risposta della Lega: "Abbia il coraggio di confrontarsi con Salvini"

Anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, come la segretaria del Pd Elly Schlein e il sindacato delle toghe, l’Associazione Nazionale Magistrati, esprime contrarietà alla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio, che prevede la separazione delle carriere tra pm e giudici. “Riguardo alla separazione delle carriere, non riteniamo che vada rivisto il modello italiano. Dobbiamo evitarlo”, ha detto il leader pentastellato parlando al 36esimo congresso dell’Anm a Palermo.

“Svolta autoritaria ha assonanze con rinascita P2”

“La riforma della giustizia è un pilastro fondamentale del disegno riformatore. La prospettiva della separazione delle carriere e la riforma del Csm, la revisione dell’obbligatorietà della legge penale, sono tutti corollari di un medesimo disegno riformatore. È evidente che la svolta autoritaria presenta assonanze con il piano di rinascita democratica della P2“, ha aggiunto Conte.

Lega: “Conte parla di P2? Si confronti con Salvini”

Parole, queste ultime, che hanno provocato l’ira della Lega. “Sono molto gravi le parole di Giuseppe Conte su P2 e svolte autoritarie al congresso nazionale della Anm. Auspichiamo che l’ormai ex avvocato del popolo, che nelle piazze italiane raccoglie solo i fischi dei lavoratori, abbia il coraggio di accettare il confronto televisivo con Matteo Salvini: nelle democrazie dovrebbe funzionare così, mentre è proprio nei regimi autoritari che non esiste il dibattito“, si legge in una nota del Carroccio.

