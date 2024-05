La premier ha raccontato anche un po' della sua vita da madre: "Ginevra mi fa dei biglietti strappacuore"

Il messaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa della mamma. “Forti, determinate, coraggiose, comprensive, amorevoli, in una parola insostituibili. Grazie alla mia mamma, grazie a tutte le mamme. Buona festa a tutte”, ha detto la premier in un video pubblicato su X.

“Ginevra mi fa dei biglietti strappacuore”

Poi, ospite del podcast di Diletta Leotta ‘Mamma Dilettante’, Meloni ha raccontato un po’ della sua vita da madre di una bimba di sette anni, Ginevra. “Ginevra di solito mi fa dei biglietti strappacuore, però poi in cambio magari ti chiede qualcosa, tipo ‘il giorno dei sì’. Noi abbiamo questa tradizione, ogni tanto quando la voglio premiare le dico ‘domani è il giorno dei sì’, tu devi dire sì…un girone dantesco, ma sulla festa della mamma…”, ha detto.

“Non brava a dire di no a Ginevra per sensi di colpa”

Ha poi parlato dei sensi di colpa per non poter stare più tempo accanto alla figlia a causa del suo lavoro: “Come gestisco i sensi di colpa? I sensi di colpa non li gestisci, quelli ti rimangono. Il problema è che il senso di colpa è tremendamente diseducativo, perché tu tendi a tentare di superare il tuo senso di colpa facendo l’unica cosa che non devi fare, assecondando. Il senso di colpa ti impedisce di dire no ed è una cosa diseducativa, temo. Io non sono brava a dire no a Ginevra perché mi sento in colpa e penso che per dirle ‘ci sono’, io dico sì pur sapendo che è la cosa più sbagliata che puoi fare“, ha affermato. “In teoria lo so che la cosa giusta è dire no, ma nella pratica non sono tanto brava, nella teoria vado meglio”, ha aggiunto.

