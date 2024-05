Il ministro degli Esteri dopo la risoluzione che ha riconosciuto la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite

“L’astensione dell’Italia non cambia la nostra posizione sul riconoscimento dello Stato Palestinese“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, giunto al Museo ferroviario di Pietrarsa a Napoli per partecipare al Forum nazionale della Piccola industria di Confindustria. Venerdì l’Assemblea dell’Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni tra cui l’Italia.

