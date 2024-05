Rappresentano le vittime sul lavoro del 2023 della Lombardia

Una piazza della Scala inedita. Il salotto di Milano cosparso di bare. 172 per la precisione. Quelle che rappresentano le vittime sul lavoro del 2023 della Lombardia. Nei primi 3 mesi del 2024 si contano già a 41 vittime. Così la UIL Lombardia, la UIL Nazionale e Ital UIL Nazionale hanno voluto mostrare in maniera tangibile ai cittadini meneghini, alla stampa e ai turisti un’immagine shock organizzata che potesse rappresentare al meglio la strage infinita che occupa le prime pagine quando accade e si dimentica dopo un paio di giorni. Una situazione ormai inaccettabile sotto ogni punto di vista che necessità di soluzioni efficaci e rapide da parte delle istituzioni. E con lo sfondo di una piazza ricoperta di bare dal palco il Segretario Generale UIL PierPaolo Bombardieri non ha alcun dubbio. “C’è ancora molto da fare anche dal punto di vista culturale. Le bare portate nelle piazze più importanti delle grandi città italiane stanno a testimoniare la necessità di fare di più”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata