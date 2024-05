Le parole pronunciate durante il question time in Senato

Nuova gaffe del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Rispondendo al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio nel corso del question time in Senato di giovedì 9 maggio, Lollobrigida ha detto: “Per fortuna quest’anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante”. Nel resoconto di Palazzo Madama, l’espressione “per fortuna” è stata sostituita con “purtroppo”, ma il video dell’intervento, intanto, è diventato virale. In un successivo video su Facebook, il ministro ha parlato di “evidente lapsus”, ma le sue parole in Aula hanno mandato su tutte le furie il segretario del Pd Sicilia Anthony Barbagallo, secondo il quale l’uscita di Lollobrigida “è un’affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare” e che “evidenzia l’inadeguatezza del governo a individuare soluzioni concrete, ma pure la beffa della compiacenza del governo perché non piove nel Mezzogiorno”.

