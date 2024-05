Il ministro degli Esteri a margine dell'assemblea di Confcooperative a Roma: "Sono garantista per le vicende di Bari e Genova"

“Io sono garantista per le vicende di Bari e per quelle di Genova. Non strumentalizziamo le vicende giudiziarie, vediamo che cosa accade. Ma non mi pare un motivo per decidere adesso di andare a votare. Non deve essere strumentalizzato nemmeno da quei partiti che sono in difficoltà e sperano di recuperare con delle elezioni anticipate. Serve prudenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’assemblea nazionale di Confcooperative a Roma, sull’ipotesi di elezioni anticipate in Liguria alla luce dell’inchiesta che ha portato anche agli arresti domiciliari per il governatore Giovanni Toti. “I nostri rappresentanti sul territorio hanno già detto di essere contrari allo scioglimento e alle dimissioni“, ha spiegato il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata