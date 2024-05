Il ministro delle Imprese risponde a Salvini: "I bonus sono per gli italiani e per chi non può sostenere la spesa di comprarle"

“Credo che Salvini sia stato frainteso perché è vero che la produzione non risponde pienamente alle esigenze di chi vuole comprare un’auto in quanto il differenziale è molto ampio tra vetture prodotte e quelle immatricolate. Il piano incentivi che abbiamo realizzato infatti punta a rottamare le auto più inquinanti e rendere più sostenibile la circolazione di auto in città”. Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso a margine dell’Assemblea di Confcooperative a Roma, rispondendo alle critiche dei giorni scorsi del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, secondo cui i bonus che il governo sta mettendo in campo “raramente rimangono in Italia” andando invece a beneficio, ad esempio, dei costruttori cinesi di auto elettriche. “Se si riferiva alle auto elettriche allora rispondo che lo scorso anno nel totale delle auto elettriche nel nostro Paese quelle cinesi erano il 2%, gli incentivi sono per gli italiani e per chi non può sostenere una spesa per comprarle – prosegue Urso – . Sui tempi per gli incentivi credo che siamo alle battute finali e tra qualche giorno sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il piano. Con Salvini non c’è alcuna contesa come dimostra che il ministro delle Infrastrutture ha firmato il piano incentivi”.

