Discorso del Capo dello Stato all'Assemblea generale dell'Onu

“La Russia si è assunta la grande responsabilità storica di aver riportato la guerra nel cuore del continente europeo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’allocuzione all’Assemblea generale dell’Onu.”Uno Stato, per quanto potente, per quanto dotato di un minaccioso arsenale nucleare, non può pensare di violare, senza sanzioni, principi come quelli della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza di un altro Paese”, ha affermato il Capo dello Stato. “L’Italia, con altri partner internazionali, è convintamente impegnata nella ricerca di una soluzione pacifica e duratura al conflitto” in Ucraina, ha aggiunto. “Non qualsiasi soluzione o, tantomeno, una soluzione che premi l’aggressore e mortifichi l’aggredito. Creando un precedente di grande pericolo per tutti. Non si tratta di dar vita a una composizione purchessia. La pace, per essere giusta, va fondata sui principi alti e irrinunciabili del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”, ha concluso Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata