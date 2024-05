La battuta del leader della Lega che risponde a una tifosa

Scherzoso botta e risposta tra Matteo Salvini e una tifosa rossonera che gli chiedeva di allenare il Milan. “Signora, mi piacerebbe. Anche in campo non farei brutta figura. Potrei anche giocare viste le ultime prestazioni non farei brutta figura”, ha detto il leader della Lega in visita in via Salomone a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata