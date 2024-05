Il leader di Noi Moderati a margine degli Stati generali dei commercialisti

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha commentato: “Ho assistito ad arresti che si sono trasformati in nulla di fatto. Impariamo a credere all’azione della magistratura e a credere che il principio di presunzione di innocenza c’è sempre e non a corrente alternata”, ha detto l’ex ministro delle Infrastrutture a margine degli Stati generali dei commercialisti a Roma. “Ho imparato anche a mie spese che fare i progressi anche mediatici sia un gravissimo errore. Per dieci anni il governatore della Liguria Giovanni Toti ha governato bene”.

Dimissioni? “Questo lo valuterà il presidente Toti. Appartiene alla responsabilità di ognuno ma rincorrere le inchieste della magistratura è sempre un errore”, ha aggiunto.

