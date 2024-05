Il leader di Italia Viva a Napoli sullo sciopero dei giornalisti del servizio pubblico

“L’unico peggioramento che ho visto è che Ranucci va in onda più di prima. Che la Rai abbia dentro la propria storia i partiti lo sappiamo tutti. Non c’è bisogno di aggredire la norma da noi approvata, che permette a un lavoratore della Rai di entrare in Consiglio di Amministrazione. Credo che questo sia un gesto di civiltà come nelle grandi aziende del mondo”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervistato a Napoli a margine della presentazione delle liste per le elezioni europee nella circoscrizione Mezzogiorno in merito allo sciopero dei giornalisti Rai contro la lottizzazione politica del servizio pubblico.

