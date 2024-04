Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama

Il ddl per l’introduzione nella Costituzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio approderà nell’Aula del Senato mercoledì 8 maggio. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. “Abbiamo fissato l’inizio dell’esame del disegno di legge costituzionale” sul Premierato “e per questo motivo esprimiamo soddisfazione. Devo ringraziare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha fatto di tutto per cercare una mediazione che accontentasse anche le opposizioni. Noi abbiamo cercato di venire incontro alle loro richieste, però non si poteva rinviare all’infinito l’arrivo in aula di questo disegno di legge anche perché il mandato al relatore è stato dato il 23 aprile”, ha detto Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. “Siamo soddisfatti che intanto si inizi a discutere, non abbiamo messo nessun limite alla discussione anche in Aula dopo aver rispettato anche un’opposizione talvolta anche ostruzionistica in commissione, e pensiamo di poter andare avanti. Poi martedì si voterà il calendario però il nostro intendimento è quello di procedere con calma, rispettando tutti, con tutte le procedure previste, con tutti gli strumenti che il regolamento consente all’opposizione di utilizzare, ma di andare avanti. Intanto è calendarizzato per mercoledì 8, si incrocerà col decreto Superbonus, ma intanto parte e questo per noi è molto importante. È un provvedimento a cui abbiamo lavorato moltissimo a cui naturalmente il governo assegna molto importanza”, ha concluso.

