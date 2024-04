La segretaria del Pd: "È in atto una campagna ungherese da parte della maggioranza. Mi preoccupano le riforme"

“Penso che costruire la coalizione dell’alternativa sia importante. Mi rivolgo a tutti gli elettori preoccupati da questo governo di destra. Un esempio: oggi abbiamo discusso alla Camera la devastante riforma dell’Autonomia. Se lo riteniamo gravissimo, e noi lo riteniamo gravissimo, è un’altra battaglia da fare insieme. Smantellano l’unità nazionale come l’abbiamo conosciuta“. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a ‘Metropolis’, il web talk del gruppo Gedi.

“Che ci sia in atto una campagna ungherese lo dico da tempo. Sono modelli presi a riferimento da Giorgia Meloni. Quando cominci a vedere attacchi alla libertà di stampa, censura ad artisti, occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo, gli attacchi alle ong, queste sono tutte cose che abbiamo visto in altri Paesi. La cosa che mi preoccupa di più sono le riforme: con l’autonomia si spacca l’Italia, con il premierato si accentra il potere nelle mani di uno solo” aggiunge la leader dem. “Non si è mai vista – sottolinea – una maggioranza che quando va sotto in un voto in commissione lo fa ripetere. Non si è mai vista una simile forzatura delle procedure parlamentari”.

Pd, Schlein: “Cambiamento incontra sempre resistenze”

“Fare il cambiamento incontra sempre delle resistenze, ma noi non ci fermiamo e io non sono disposta a scendere a compromessi. Io sono stata eletta per far crescere questo partito e creare un’alternativa al governo più a destra della storia repubblicana” le parole della segretaria del Pd.

“Il 25 aprile, dopo un anno da quando sono alla guida del Pd, ho visto tanto entusiasmo intorno a noi e la gente ci diceva ‘non mollate’, una cosa che normalmente si direbbe a chi è al governo, non a chi è all’opposizione”, ha aggiunto.

