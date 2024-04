"Giorgia Meloni sta svendendo l’unità del paese", afferma l'ex premier

“Con l’autonomia questo governo spacca il paese”. Così l’ex premier Giuseppe Conte, nell’ambito del flash mob organizzato dal Movimento Cinquestelle all’esterno di Palazzo Chigi per protestare contro la riforma dell’autonomia differenziata. Al presidio hanno preso parte i candidati pentastellati per le prossime elezioni europee, nonché gran parte del gruppo parlamentare del Movimento.

“Condanna le aree più depresse a maggiori tagli, alla Serie C per quanto riguarda ospedali, diritti e servizi”, continua l’ex premier, che poi ribadisce: “Giorgia Meloni sta svendendo l’unità del paese per avere pieni poteri sperando nel premierato. Da patriota a secessionista, la fermeremo e la combatteremo in ogni modo”. Dopo aver parlato anche del patto di stabilità votato in Europa, lasciando piazza Colonna Conte risponde anche a chi gli chiede se questa battaglia sia finalizzata ad ottenere il favore del Sud del paese: “Particolare attenzione è all’Italia intera. Una e indivisibile”.

