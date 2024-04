Il generale è candidato con il Carroccio alle elezioni Europee. Il vicepremier: "Il Governo andrà avanti fino al 2027"

Martedì 30 aprile il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini presenterà il suo libro ‘Controvento’ alle 15 al Tempio di Adriano, a Roma. Sarà presente, fa sapere la Lega, anche Roberto Vannacci. Il generale alle elezioni europee sarà capolista per la Lega nella circoscrizione di sua residenza ovvero l’Italia centrale.

Governo, Salvini: “Andremo avanti fino al 2027, non un minuto in meno”

“Siamo in due a salutavi, non sono in presenza e mi spiace ma è come se ci fossi. Questa è l’ultima domenica che potevo dedicare ai miei figli”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in videocollegamento con accanto la figlia alla conferenza programmatica di FdI a Pescara. “Dico grazie a Giorgia” Meloni “per aver messo in piedi una squadra che in questo anno e mezzo ha dato dimostrazione di efficacia, lealtà, coerenza. È apprezzata dagli italiani. Siamo una squadra composta da soggetti che hanno un obiettivo comune, e le prossime elezioni si terranno nel 2027, non un minuto prima perché questa squadra andrà avanti finto all’ultimo dei giorni“, sottolinea.

“Ringrazio Giorgia, che per me è un onore accompagnare da vicepremier” prosegue quindi Salvini ricordando che “oggi è il giorno” di Meloni, “e vi dico che non molleremo mai, e per me andremo avanti non solo cinque anni, ma dieci. Viva l’Italia e questo centrodestra che nessuno metterà mai in discussione”.

