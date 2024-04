Sulla scelta malumori anche nella stessa Lega, Centinaio: "Tanti altri candidati validi"

Il sarcasmo del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla candidatura del generale Roberto Vannacci da indipendente nelle liste della Lega alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’esercito“, ha commentato Crosetto in un’intervista ad Affaritaliani.it. La candidatura del generale che col suo libro e le sue interviste ha fatto tanto discutere non è stata accolta con entusiasmo nella maggioranza e all’interno dello stesso Carroccio.

Centinaio (Lega): “Tanti altri candidati validi nel partito”

Nella Lega si registrano diversi malumori sulla decisione del leader Matteo Salvini. “Io dico ‘no comment’. Ho detto nei giorni scorsi che avrei votato chi si è fatto il mazzo sul territorio e confermo. Per fortuna, ci sono le preferenze e, di conseguenza, si può votare uno come si possono votare tanti altri. E ce ne sono tanti altri validi nel mio partito. La mia posizione non cambia”, ha detto il leghista Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, a LaPresse.

Fedriga (Lega): “Vannacci? Io voterò tre candidati del Friuli”

“Spero che possa contribuire a un buon risultato alla Lega. Io sono molto contento dei candidati che abbiamo proposto in Friuli Venezia Giulia, che sono Elena Lizzi, la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint e Stefano Zannier, che è mio assessore, che sono candidature di valore espressioni del mio territorio”, ha detto il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1. “Se voterò Vannacci? Io lavorerò per questi tre candidati e voterò per loro tre visto che al massimo si possono esprimere tre preferenze”, ha aggiunto. “Spero che le liste siano forti e che Vannacci possa contribuire a fare delle liste forti, sono altrettanto convinto che i rappresentanti del territorio faranno un ottimo risultato”.

