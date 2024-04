Magi: "Mai cercato spaccature con partito di Calenda"

A Roma in Senato conferenza stampa con l’annuncio l’adesione della correnta di Azione, Rinascimento Azionista, alla lista Stati Uniti d’Europa per le prossime elezioni europee. “Rinascimento Azionista, che raccoglie oltre 200 cittadine e cittadini che hanno avuto ruoli dirigenti nel partito Azione e che decidono a queste elezioni europee di sostenere la lista Stati Uniti d’Europa. Non abbiamo mai cercato spaccature con il partito di Calenda, casomai questa è una spaccatura del partito di Calenda”, ha detto il segretario di + Europa Riccardo Magi. Gli fa eco la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita: “Siamo i soli che parlano davvero di Europa, siamo i soli che candidano persone che poi andranno davvero in Europa”. Ma quando le viene chiesto se questa affermazione conferma la non candidatura di Matteo Renzi Paita risponde: “Le decisioni di Matteo Renzi riguardano Matteo Renzi, quindi non le smentisco né le confermo”. Poi la coordinatrice di Iv spiega uno degli obiettivi della lista: “Riuscire a cambiare la guida europea, per esempio sostituendo Ursula von der Layen con Mario Draghi”.

