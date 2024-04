Presentato oggi il rapporto annuale 2023-2024 sulla situazione dei diritti umani nel mondo

“Stiamo assistendo nel nostro paese a un progressivo deterioramento della situazione dei diritti umani”. Così il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury, commentando la presentazione del rapporto 2023-2024 sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Noury ha fatto quindi riferimento a diversi aspetti della nostra società, tra cui il trattamento dei migranti, l’utilizzo della violenza, il reato di tortura, la libertà di espressione, la vendita di armi e l’interruzione di gravidanza. “Il governo Meloni mette sotto attacco i diritti umani? Sì, è un’espressione corretta. Questo governo, il governo Meloni, sta mettendo sotto attacco i diritti umani. Il problema è che i governi che lo hanno preceduto non hanno avuto il coraggio di portare avanti una cultura politica dei diritti”, sottolinea il portavoce di Amnesty Italia, che poi conclude: “Possiamo dire che questo attacco è profondo, ma non c’è stata una difesa prima e non c’è in fondo neanche adesso”.

