"Dobbiamo difendere la protesta di domani”, ha affermato Ilaria Masinara

“Nel 2023 abbiamo visto un ricorso sempre più diffuso alla limitazione del diritto di protesta”. Così a LaPresse Ilaria Masinara, di Amnesty International Italia, intervenuta a margine della presentazione del rapporto annuale 2023-2024 sulla situazione dei diritti umani nel mondo, facendo riferimento sia alle novità legislative applicate dal governo Meloni, sia all’utilizzo di misure restrittive come i fogli di via. “Il potere ha paura delle richieste di cambiamento e per questo restringe lo spazio di protesta”, aggiunge Masinara, che poi conclude: “Se non avessimo avuto le proteste del passato non godremmo dei diritti di oggi. Dobbiamo difendere la protesta di domani”.

