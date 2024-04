Secondo un retroscena giornalistico, il ministro della Difesa avrebbe detto: "Censurare un messaggio significa moltiplicare la sua forza"

“Non mi sono smarcato da nulla e nessuno. Non ho rilasciato interviste o fatto dichiarazioni sul tema. Penso che il Presidente Meloni abbia messo fine ad ogni possibile speculazione sulla vicenda Scurati pubblicandone il testo. Il ‘pericolo fascista’ torna sempre per le elezioni“. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) April 23, 2024