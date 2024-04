Così il leader di Azione: "Io sarò al corteo"

“Io sarò al corteo del 25 aprile, perché Azione è un partito che nasce dalla lotta antifascista condotta però non solo dai partigiani, ma anche dagli angloamericani che ci hanno preservato dal rischio di diventare come la Cecoslovacchia, la Polonia, l’Ungheria. Saremo a fianco della Brigata Ebraica, perché nessuno può vietare di partecipare. Il 25 aprile non è loro, è di tutti gli italiani, è di tutti gli europei. Lo è nella misura in cui l’unica vera resistenza è quella degli amici ucraini che combattono contro un aggressore fascista”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, all’EcoTeatro di Milano in occasione dell’apertura della campagna elettorale per le elezioni europee.

