La premier dopo la riconferma di Vito Bardi: "Avanti con impegno e determinazione"

La soddisfazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la vittoria del centrodestra e del presidente uscente Vito Bardi alle elezioni regionali in Basilicata. “Vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata, con Vito Bardi riconfermato Presidente della Regione. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno. I miei auguri di buon lavoro a Vito Bardi, alla giunta che si insedierà e ai consiglieri eletti. Avanti con impegno e determinazione“, ha scritto sui social la premier.

