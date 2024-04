Ogni ramo del Parlamento eleggerà due componenti del consiglio di amministrazione

Sui siti di Camera e Senato sono stati pubblicati nomi e curricula dei candidati alla nomina per il consiglio di amministrazione della Rai, come previsto dalla legge. Sono 70 le candidature alla Camera e 51 quelle al Senato, molte delle quali presentate in entrambi i rami del Parlamento. Saranno due i membri del Cda eletti dalla Camera dei deputati e due quelli eletti dal Senato, con voto limitato a un solo candidato.

