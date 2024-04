La delegazione del Partito democratico si è presentata al Viminale alle 15,35 con il termine ultimo fissato per le 16

Alla fine Elly Schlein ha deciso di non mettere il suo nome nel simbolo della lista con cui il PD correrà per le elezioni europee. La scelta è arrivata proprio sul filo della scadenza dei termini. La delegazione del Partito democratico infatti si è presentata al Viminale alle 15,35 con il termine ultimo fissato per le 16,00. Durante le operazioni di registrazione del simbolo la segretaria era in diretta sul suo profilo Instagram per annunciare le candidature (compresa la sua) e chiarire la scelta sulla scelta di non inserire il suo nome.

