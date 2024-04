Il sindaco di Milano: "In questa situazione certe cose possono succedere. Possono ma non dovrebbero"

“Su quello che è successo al Beccaria non posso esprimere giudizi precisi, però un giudizio magari un po’ più generico lo posso esprimere: il Beccaria è stato abbandonato per anni e anni senza una direzione, per cui alla fine è chiaro che certe cose possono succedere. Possono ma non dovrebbero, per cui vediamo un po’ cosa ne esce da queste indagini”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala parlando dell’inchiesta che ha portato all’arresto di 13 agenti di polizia penitenziaria del carcere minorile Beccaria di Milano, a margine dell’incontro ‘Le città cambiano aria. Il patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri’, in corso a Milano.

