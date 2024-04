Il vicepremier sul caso Scurati: "Non bisogna strumentalizzare tutto"

“Per quanto mi riguarda no, per quanto mi riguarda ognuno può dire quello che vuole senza insultare nessuno”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, ai cronisti che, al suo arrivo a Milano per l’apertura della campagna elettorale di Letizia Moratti, gli chiedevano se dopo il caso di Antonio Scurati, in Rai ci fosse un problema di libertà di espressione. “Non mi sono mai permesso di chiamare nessuno, né alla Rai né altrove, per dire di non far parlare qualcuno. Per me questo non esiste. Però non bisogna neanche strumentalizzare tutto. Si tratta di tempeste in un bicchier d’acqua”, ha concluso il segretario di Forza Italia.

