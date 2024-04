Il governatore emiliano acccetta la candidatura come chiesto da Elly Schlein

“Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme”. Lo scrive su Facebook il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, pubblicando un lungo video in cui spiega che “la segretaria del Partito Democratico, il mio partito, Elly Schlein, mi ha chiesto di candidarmi alle prossime elezioni europee in rappresentanza di questa terra e di questa comunità. E io ho deciso di accettare. È una scelta nata da una riflessione lunga. Sono stati, per me, 10 anni importantissimi, alla guida di questa Regione”.

