Il ministro: "Parliamo dei temi veri dell’Europa"

“Noi facciamo una campagna elettorale in cui parliamo dell’Europa e dei temi veri dell’Europa. C’è una dato, rilevato anche ieri dalla presidente Meloni, che chi sta lavorando, e sono due italiani Draghi e Letta, ai rapporti di diagnosi e terapia su quelle che sono i malesseri e le soluzioni per l’Europa indichino molte criticità e l’esigenza di cambiare profondamente le scelte sul futuro dell’Europa. Mi sembra che questo noi lo sosteniamo da molto tempo”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, a margine del Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’Economia, in corso a Napoli.

