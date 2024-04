Il ministro intervistato a margine del Feuromed, a Napoli

“Il decreto Pnrr è stato un decreto organico importante, adesso si completerà l’iter al Senato. Un provvedimento che affronta alcuni dei nodi più importanti, come il principio di responsabilizzazione del sistema degli enti attuatori, oltre ad essere una risposta alle tante polemiche che abbiamo ascoltato in questo anno e mezzo. La scadenza del Pnrr è fissata al 2026 e il governo è impegnato per il raggiungimento di questo traguardo”. Queste le parole di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, intervistato a margine del Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’Economia, in corso a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata