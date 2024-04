Il ministro degli Esteri dal vertice d Capri: "Pronte nuove sanzioni a Iran"

“Condanna per l’attacco dell’Iran a Israele, il G7 sostiene la sicurezza di Israele ma invitiamo tutte le parti a lavorare per evitare a un’escalation. E non escludiamo di adottare sanzioni e altre misure all’Iran”. Così il capo della Farnesina, Antonio Tajani, che ha presieduto la riunione dei ministri degli Esteri dei sette Paesi più industrializzati sull’isola di Capri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata