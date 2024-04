L'ex premier al Consiglio europeo: "Rafforzare il mercato unico ed eliminare la frammentazione"

“Non c’è tempo da perdere, il divario tra l’Ue e gli Usa sta diventando sempre più grande, in termini di risultati economici. Ci deve essere la possibilità di rafforzare il mercato unico ed eliminare la frammentazione a partire dai residui dei tre principali lasciti del periodo Delors – l’energia, le telecomunicazioni e i mercati finanziari. In quel tempo gli Stati membri decisero di non dare a Delors la possibilità di integrarli e vedere la competitività”. Lo ha detto Enrico Letta, al suo arrivo al Consiglio europeo assieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

“Presenterò una relazione che mette i cittadini al centro, la competitività significa prosperità per i cittadini e quindi per tutti i cittadini e tutte le imprese. Metteremo al centro dell’attenzione le Pmi. In generale la questione fondamentale del mercato interno è quella di evitare la frammentazione ci sono ostacoli che esistono da anni e anni”, ha aggiunto.

