Foti: "Da oltre oceano arriva un'ulteriore consacrazione"

Giorgia Meloni tra le 100 persone più influenti secondo la rivista ‘Time’. “Arriva da oltre oceano un’ulteriore consacrazione. Questo importante riconoscimento si aggiunge a quelli già ricevuti dal quotidiano spagnolo El Pais, dal francese Le Monde, al magazine americano Forbes e incorona il premier italiano fra i decisori politici più influenti a livello globale”, ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti. “Viene ricostruito il percorso della leader di FdI dalle elezioni del 2022 ad oggi, sottolineando come i timori di molti osservatori riguardo al nostro partito e all’impatto che avrebbe avuto sull’Europa e sul mondo, siano stati smentiti. Dopo le elezioni europee, sempre per il ‘Time’, non è difficile ipotizzare che Meloni possa emergere naturalmente come leader del blocco di destra europeo. Nonostante le macumbe delle sinistre, incapaci di agguantare alcun risultato, gli attestati di stima che arrivano dalla stampa straniera riconoscono il buon lavoro svolto sino ad oggi da Giorgia Meloni”, ha aggiunto.

