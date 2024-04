Il ministro dell'Agricoltura replica all'articolo di Repubblica

(LaPresse) “Se uno guarda il curriculum del generale Donato Monaco, che fa il commissario qui a Milano dell’Unirelab, senza stipendio perché è già impiegato dello Stato come generale della Guardia Forestale Prima e dei Carabinieri oggi, penso che si accorgerà che è uno degli esempi di quanto sia ridicolo il modo di fare giornalismo di alcuni che hanno bisogno di lanciare notizie. Uno non nomina persone in base all’amicizia ma in base al loro curriculum, che uno dovrebbe contestare nel merito. Le nomine fatte dalla conferenza delle Regioni che vengono attribuite a me. La conferenza delle Regioni fino a prova contraria decide e determina al suo interno sulla base di criteri nell’ambito dei consigli di amministrazione e così via”. A dirlo è il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando l’articolo del quotidiano La Repubblica dove si parla della nomina di un ‘esercito’ di amici nei posti chiave dell’Agricoltura. “Io scelgo sempre le persone per merito e se Repubblica sperava che mi mettessi a nominare gente che ha le loro simpatie, questo non è detto che accada perché non è il mio compito farlo, per cui devono prendere atto che governiamo“, ha proseguito Lollobrigida che ha concluso: “Quello che possiamo fare è individuare persone che meritano di essere nominate e poi se loro pretendono di nominare quelli che c’erano prima devono prendersela con i cittadini che hanno votato per noi ma i cittadini hanno sempre ragione e Repubblica molto spesso torto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata