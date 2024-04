Il senatore Pd: "Non accettiamo di diventare come Orban”

(LaPresse) “Un attacco inaccettabile a un diritto che è già svilito, perché molte donne non riescono ad esigere questo diritto in alcune regioni governate dalla destra e da Fratelli d’Italia”. Lo ha detto a LaPresse il senatore Pd Alessandro Zan, rispondendo alle domande sull’emendamento presentato dal parlamentare di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola nella discussione sul decreto Pnrr. “L’inserimento nei consultori delle associazioni ultra reazionarie di destra pro life e pro vita è un ulteriore attacco feroce al diritto di scelta delle donne”, continua il deputato del Pd, che poi ricorda il voto sul tema in Europa della scorsa settimana: “Questo atto del governo significa che ci vogliono portare in Ungheria. Ma noi non accetteremo mai di diventare come l’Ungheria di Orban ed è per questo che le persone si devono ribellare, indignare e protestare”.

