La segretaria dem al leader M5S: "Rispetti la nostra comunità, non ho bisogno di consigli per cambiare"

“Il Pd da un anno ha un obiettivo: ricostruire un’identità chiara e costruire un’alternativa alle destre. Non vorrei che fosse un problema solo mio e solo nostro ma una responsabilità anche delle altre forze di opposizione che dovrebbero aver chiaro che l’avversario è questo Governo. A noi interessa non perché ce lo abbia ordinato il dottore ma perché ce lo chiede la gente per strada. Io continuerò testardamente unitaria. Sicuramente qualche problema c’è, ma vorrei segnalare a chi dichiara morta la costruzione dell’alternativa, che in 4 su 5 regioni siamo andati insieme, in 22 comuni su 27 c’è l’alleanza. Non mi sembra così morta la costruzione dell’alternativa”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa alla Stampa Estera.

Le parole di Giuseppe Conte sul Pd? “Noi continuiamo a lavorare alla costruzione dell’alternativa alla destra anche forti della nostra comunità. Questa comunità merita rispetto e io non ho bisogno né di consiglio né di altro per fare quello per cui sono stata eletta“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata