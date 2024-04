Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Serviva una mobilitazione positiva per cambiare. Il mio bilancio è molto positivo, io sono molto contenta di questo anno. E’ cambiata la prospettiva. La nostra missione era ricostruire un’identità chiara del Pd che era andata un po’ persa. In questo anno abbiamo rialzato la testa. Discutevamo se sarebbe sopravvissuto, dal punto più basso il 14,5% siamo tornati su al 20%. Abbiamo lavorato testardamente alla costruzione di un’alternativa alle destre. Sono cresciuti gli iscritti ed è cresciuto il 2×1000. E’ un partito sano. In tanti Comuni il Pd è primo partito”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa alla Stampa Estera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata