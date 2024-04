"Serve ricostruire un’identità chiara e comprensibile, per creare un’alternativa alle destre", sottolinea la leader dem

“Le parole di Conte sul Pd che rischia di cambiarmi? Il Partito Democratico da un anno a questa parte ha un solo obiettivo: ricostruire un’identità chiara e comprensibile per creare un’alternativa chiara alle destre. Io non vorrei fosse un problema solo mio o solo nostro. Vorrei che fosse una responsabilità che anche le altre forze di opposizione sentissero allo stesso modo. Vuol dire che sarà facile? No. Vuol dire che bisogna fare un confronto costruttivo avendo in chiaro però che l’avversario è questo governo, perché altrimenti non ce ne libereremo. E’ molto semplice”. Così la segreteria del Partito Democratico Elly Schlein alla conferenza stampa nella sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. “Io non credo e spero che questa cosa interessi soltanto al Partito Democratico”, ha poi aggiunto la segretaria dem.

