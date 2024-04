Il testo è in discussione a Montecitorio

Il decreto Pnrr è arrivato a Montecitorio. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto a nome del governo la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il testo è in discussione alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata