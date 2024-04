Il leader dei Verdi a LaPresse: "Vale per gli ayatollah in Iran così come per il governo di Netanyahu"

“Condanno l’attacco e questa spirale di violenza”. Così a LaPresse Angelo Bonelli, leader dei Verdi italiani, a margine dell’evento a Roma di presentazione della squadra di Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni europee, con riferimento all’attacco con droni e missili da parte dell’Iran contro Israele. “Aggiungo che le destre religiose e suprematiste sono un problema per la sicurezza globale. Vale per gli ayatollah in Iran”, chiarisce Bonelli, così come “per il governo di Netanyahu che, bombardando una sede diplomatica, ha creato le condizioni di un aumento dell’escalation della violenza”, ricordando poi quanto fatto a Damasco dagli israeliani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata