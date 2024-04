L'ex sindaco di Riace a margine dell’evento di presentazione delle liste europee di Alleanza Verdi e Sinistra

“Esprimo la mia solidarietà. Com’è giustificabile che a uno che per dieci anni lo stato gli ha dato la scorta, poi gli mandano la commissione d’accesso per questioni di mafia?”. Così Mimmo Lucano rivolgendosi al sindaco di Bari Antonio Decaro a margine dell’evento di presentazione delle liste europee di Alleanza Verdi e Sinistra. “Se Giuseppe Conte si sta intestando la battaglia morale? Sono sempre occasioni. Questo è il senso negativo della politica”, risponde l’ex sindaco di Riace, secondo cui “nessuno deve approfittare o strumentalizzare in qualsiasi occasione, anche su temi che non dovrebbero creare delle differenze in un periodo in cui c’è questa destra pericolosa al governo e in Europa”. E, rivolgendosi agli alleati, conclude: “È il momento di essere insieme. Questo è il messaggio”.

