L'ex ministro ai 40 anni del Carroccio a Gemonio

“Salvini? Gli mando il messaggio di prendere atto che la sua stagione ormai è finita. Forse sarà opportuno che le lotte per il Nord passino di mano”. Così Roberto Castelli, storico volto della Lega ed ex ministro, parlando ai cronisti dalla piazza di Gemonio, nel Varesotto, in occasione dei 40 anni del partito. “In cosa ha sbagliato? Ha trasformato la Lega da partito autonomista e federalista, con qualche diciamo ‘ombra’ di secessionismo e indipendentismo, in un partito assolutamente centralista e con alcune vene di meridionalismo. Se andiamo a vedere cosa sta facendo come ministro delle Infrastrutture, sta stanziando decine e decine di miliardi per Calabria e Sicilia che non mi sembra molto”

