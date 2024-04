Così il ministro degli Esteri sull'emendamento presentato da Fratelli d'Italia

“Carcere per i giornalisti? È una proposta legittima ma che non condivido, credo si debba esigere la pubblicazione nello stesso rilievo, nello stesso luogo, nello stesso spazio, in caso di notizia falsa e se questo non si fa deve esserci una sanzione amministrativa”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un appuntamento elettorale e a Milano, sull’emendamento presentato in Senato da Fratelli d’Italia che reintrodurrebbe il carcere per i giornalisti in caso di diffamazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata