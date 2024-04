Il leader di Forza Italia: "Finché uno non è condannato in terzo grado per me è innocente"

“Sono stato garantista con tutti coloro che sono stato coinvolto nelle inchieste a Bari, non ho chiesto il passo indietro per nessuno nelle altre parti d’Italia, non lo chiedo neanche alla Santanchè“. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un appuntamento elettorale a Milano. “Il Parlamento – ha proseguito – ho respinto la mozione di sfiducia e io sono garantista finché uno non è condannato in terzo grado per me è innocente. Con un rinvio a giudizio deve decidere il ministro, sono decisioni personali: non saremo noi a chiedere un passo indietro”.

