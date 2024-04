Così il ministro dell’Interno a margine di un convegno sulla sicurezza organizzato dalla Lega a Torino

“Non mentirei mai al Parlamento, un ministro della Repubblica non mente mai al Parlamento. Quello che un ministro riferisce in parlamento, lo fa in base ai rapporti formali che gli vengono riportati dalle autorità competenti, non da altre cose di fantasia. Quindi confermo quello che ho detto davanti al Parlamento.” Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi risponde in merito alla vicenda della nave Mare Jonio a margine di un convegno sulla sicurezza organizzato dalla Lega a Torino presso la Casa Teatro dei Ragazzi.

