Il segretario di +Europa sull'ingresso di Federico Pizzarotti in Azione

“L’unico commento che ci viene da fare in +Europa è che è la fine di un equivoco”. Lo ha dichiarato ai cronisti Riccardo Magi, segretario di +Europa, commentando la conferenza stampa di stamattina con cui Carlo Calenda ha annunciato l’ingresso in Azione dell’ex presidente di +Europa Federico Pizzarotti. “Non crediamo che sia Calenda la persona più titolata a parlare di coerenza. Lo abbiamo visto tante, troppe volte cambiare idea, forze politiche e gruppi anche al parlamento europeo”, aggiunge Magi, che poi commenta la presunta alleanza con Totò Cuffaro della Democrazia Cristiana siciliana: “Questa alleanza non c’è mai stata, è stata una delle più grosse fake news inventate”, smentendo quindi la loro presenza al tavolo di discussione ed eventuali candidature. E quando gli viene chiesto dell’incontro tra rappresentanti di Italia Viva e della Democrazia Cristiana chiarisce: “Loro parlavano del rapporto che avevano avuto su un altro tipo di progetto alternativo alla lista Stati Uniti d’Europa, che era il progetto del Centro”.

