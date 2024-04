Il capogruppo azzurro al Senato a margine della convention romana del partito

Maurizio Gasparri parla a margine della convention di Forza Italia a Roma. “Le europee sono un banco di prova per noi, Forza Italia ha dimostrato di esserci e addirittura di crescere. Abbiamo anche le elezioni comunali cui pensare, cominciamo ora il percorso per scegliere questa volta candidati giusti. Quello che stiamo facendo e che Tajani ha lanciato insieme a dei sindaci civici è una unità intorno a Forza Italia di un’area popolare. Noi siamo il partito popolare europeo in Italia, è giusto che intorno a noi nelle nostre liste si trovino candidati che vogliano condividere il percorso“, ha detto il capogruppo di FI al Senato.

