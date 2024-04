Il presidente della Lazio commenta il ko dei suoi, sconfitti dalla Roma nella stracittadina

“Ci sono partite si e partite no, ieri c’è stata una partita che forse, dal punto di vista del gioco, meritava un pareggio. Tudor? È presto per parlare, io non ho avuto molto tempo per stargli dietro so che ora sta studiando quale può essere l’assetto migliore per questa squadra. Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, commenta a margine dell’assemblea romana del partito il ko dei biancocelesti nel derby di Roma che ha visto i giallorossi imporsi per 1-0. Sulle violenze avvenute nel pre-partita intorno allo stadio Olimpico ha poi aggiunto: “Violenze? Io ho visto che il primo arrestato è stato un romanista, per il resto io sono l’emblema della lotta alla violenza”.

